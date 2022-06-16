В Нальчике появится ИТ-парк

16 июн. 18:44

На Петербургском международном экономическим форуме (ПМЭФ) состоялась встреча главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова и генерального директора Кавказ.РФ Хасана Тимижева. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства КБР.

На встрече стороны обсудили реализацию проекта по созданию парка креативных индустрий – ИТ-парка в Нальчике. Концепция проекта рассчитана на широкую аудиторию участников.

"Обозначили текущие задачи, в том числе по определению юридического статуса площадки, на которой планируется основное строительство, рассмотрели подготовленные технико-экономические параметры проекта, подтвержденные потребности по площади помещений парка и центра обработки данных", - поведал по итогам встречи Казбек Коков.

Он подчеркнул, что появление ИТ-парка позволит решить вопросы цифровизации различных отраслей экономики, в том числе подготовки кадров, обеспечения благоприятных условий для развития ИТ-организаций, создания конкурентоспособных технологий и товаров, а также обеспечит вывод новых высокотехнологичных, наукоемких продуктов и услуг на рынок.

Казбек Коков на площадке Кавказ.РФ провел также встречу с руководством компании "Остров Аквакультура", которая вышла с инвестиционной инициативой по созданию крупного современного форелевого хозяйства. Региональное правительство КБР и Кавказ.РФ проработают возможность реализации данного проекта в республике.

Напомним, накануне состоялось открытие юбилейного, 25-го Петербургского международного экономического форума. Он продлится до 18 июня.