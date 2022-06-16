Ограничить работу иностранных банков в России предложил глава ВТБ

16 июн. 18:33

В России следует ограничить работу иностранных банков, эта мера могла бы стать зеркальным ответом на санкции Запада, заявил в кулуарах ПМЭФ глава ВТБ Андрей Костин.

"Я бы ограничил деятельность сегодня иностранных банков в России, это я могу сказать, потому что по отношению к нам поступают совершенно несправедливо, в том числе в отношении нашего германского банка", - сказал он.

Костин призвал к зеркальному ответу на санкции. "Надо по-честному: у нас забрали банки, и у них (иностранцев) надо банки забрать, обнулить тему… А как? Взяли и забрали банки в Германии, в Англии просто так", - объяснил глава ВТБ.

Часть санкций, введенных Европой после начала спецоперации России на Украине затронула ряд российских банков, в том числе Сбербанк и ВТБ. Ограничения предусматривают блокировку активов компаний за рубежом и запрет резидентам иностранных государств вести с ними бизнес.