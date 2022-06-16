Грузия и Армения увеличат взаимный грузооборот

16 июн. 18:20

В ближайшее время железные дороги Грузии и Армении намерены вести постоянную работу по увеличению грузооборота.

В пресс-службе ГЖД сообщили, что планируется нарастить железнодорожные грузоперевозки с Арменией, сделать более гибкой тарифную политику, а также сократить сроки транспортировки.

В Тбилиси состоялись переговоры глав Грузинской железной дороги и Южно-Кавказской железной дороги, стороны обсудили итоги совместной работы за первые пять месяцев с начала 2022 года. За это время из Армении было перевезено 180,7 тыс т транзитных грузов и 274,4 тыс т импортированных грузов.

Представители железных дорог Грузии и Армении обсудили вопросы автоматизации и цифровизации процесса перевозки, а также возможность увеличения пассажирских перевозок в случае увеличения пассажиропотока летом. С начала года железные дороги двух стран перевезли более 10 тыс пассажиров между Тбилиси и Ереваном.