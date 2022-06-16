Похитивших девушку жителей Чечни осудили на Кубани

16 июн. 17:52

Двух жителей Чечни приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы за похищение девушки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Было установлено, что 10 ноября 2020 года мужчины решили познакомиться с девушкой, стоявшей на остановке общественного транспорта в станице Пластуновской. Они предложили ей покататься на автомобиле BMW, но девушка категорически отказалась.Тогда подсудимые стали угрожать ей травматическим пистолетом.

Опасаясь за свою жизнь, потерпевшая села в машину, на которой подсудимые отвезли ее в город Котельниково Волгоградской области. По дороге мужчины вынуждали девушку принять таблетки сильнодействующего вещества, однако ей удалось их спрятать. После этого потерпевшая связала по телефону со своими родственниками, которые сообщили о произошедшем полицейским.

Подсудимые были задержаны в Сальске Ростовской области, девушку освободили, передает "Интерфакс-Юг".