Лавров: военные взяли на заметку угрозы Киева повредить Крымский мост

16 июн. 18:12

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что все угрозы Киева, в том числе о в отношении Крымского моста, взяты на заметку, реализовать их не получится.

Лавров отметил, что ранее кто-то из "говорящих голов" украинского лидера Владимира Зеленского уже произнес угрозу про Крымский мост.

"Ну, вы знаете, у нас, все-таки армия ответственная и все эти угрозы берутся на заметку, дыма без огня не бывает, и я убежден, что все эти планы потерпят полный крах", - заявил глава МИД в интервью "НТВ".

Крымский мост соединяет Крым с Краснодарским краем, протяженность моста - 19 км, это самый длинный в России и в Европе мост.

Крымский мост был открыт в мае 2018 года, за четыре гора его пересекли почти 20 млн автомобилей, в том числе 2,7 млн грузовиков.