Лидеры НАТО примут в конце июня всеобъемлющую программу поддержки Украины

16 июн. 17:43

Лидеры НАТО примут на мадридском саммите всеобъемлющую программу поддержки Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе.

Глава организации подчеркнул, что новый всеобъемлющий пакет помощи поможет Украине перейти от постсоветского вооружению к современному вооружению НАТО и сблизиться с альянсом, передает ТАСС.

Напомним, саммит НАТО в Мадриде пройдет с 28 по 30 июня 2022 года.