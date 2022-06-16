Что заставляет оппозицию изменить стратегию, почему армяне покупают билеты в один конец, из-за чего полмиллиона вынуждено жить за чертой бедности - Анализ армянских СМИ за 10 - 16 июня

Протестное движение "Сопротивление" приняло решение изменить механизмы политической борьбы и освободить площадь Франции в Ереване, признав, что движению не удалось привлечь всех, кто выступает против власти и премьера Никола Пашиняна, - пишут армянские СМИ.

Армянская оппозиция меняет стратегию?

Участники оппозиционного движения "Сопротивление" убрали палатки, размещенные более 40 дней назад на площади Франции, пообещав проводить другие акции протеста, - читаем на страницах интернет-издания Sputnik Армения. "Как заявил координатор движения "Сопротивление" Ишхан Сагателян, палаточный лагерь выполнил свою миссию и настало время сменить стратегию борьбы. При этом митинги и шествие обещают проводить каждую неделю по выходным. "Мы решили создать палаточный лагерь, чтобы у движения был свой адрес. Эта площадь принадлежит нашему движению, вне зависимости от того, будут тут палатки или нет. Мы уже показали, что для нас нет закрытых площадей и улиц, а этот лагерь сделал свою работу", – сказал он, признав, что движению не удалось привлечь всех, кто выступает против власти и премьера Никола Пашиняна.

Теперь стратегия борьбы будет иной: будут созданы комитеты и рабочие группы, задача которых будет заключаться в расширении движения, - пообещал Сагателян. "Мы сделали все, чтобы действующая власть ушла. Любая другая власть сделала бы это, но эта хочет крови. Мы уже говорили, что не хотим кровопролития, и если нас обвинят в недостатке решимости, то я скажу, что, да, у нас нет решимости убивать армян", - сказал Сагателян, заявив, что оппозиционное движение "Сопротивление" не сворачивается, а становится более эффективным. "Наше движение должно ежедневно становиться более эффективным и масштабным. Мы придадим ему новый импульс. Я давал обещание и продолжаю утверждать: нет пути назад, идем до конца!" – заявил он.

Также оппозиция продолжит бойкотировать заседания парламента и будет присутствовать на них только в случае обсуждения их повестки, не иначе, - заявил и оппозиционный депутат Арам Вардеванян. В то же время политолог Ерванд Бозоян считает, что движение "Сопротивление" нуждается в обновлении повестки, поскольку его так и не удалось преобразовать в серьезный институциональный процесс: широкие общественные массы невозможно консолидировать вокруг отдельно взятого, пусть и важного вопроса.

"По своей сути движение "Сопротивление" было национальным порывом, однако подобные движения могут достичь успеха только в случае перерастания в настоящий всенародный процесс, в который вовлечены широкие общественные массы. К сожалению, этого не произошло, хотя всплеск национального движения был оправдан, в том числе и тем, что за последние 4 года действующие власти опустили "планку" всей Армении. "Возможно, спустя некоторое время и в самом деле произойдет трансформация, стратегические изменения в плане расширения площадки, где на повестке будет стоять будущее Армении, перспективы ее развития", - добавил политолог.

Билет в один конец

В Армении стремительно сокращается население – его численность на 1 апреля 2022 года составила 2 961,6 тыс. человек против 2 963,9 тыс. человек за аналогичный период годом ранее, свидетельствуют данные Национального статистического комитета республики, - пишет интернет-издание АРКА.

В городах проживает 1891,4 тыс. жителей, причем в Ереване – 1 093,2 тыс.; в сельской местности - 1070,2 тысяч. "И это, несмотря на неадекватно-оптимистические оценки армянской власти относительно социально-экономического положения в стране. Демографическая ситуация продолжает демонстрировать тревожные тенденции. По данным того же статкомитета, за январь-апрель число родившихся оказалось меньше умерших, и хотя разница мизерная, но проблема – огромная: нет естественного прироста населения. В прошлом году картина была аналогичной: количество умерших превосходило количество родившихся", - пишет автор публикации.

Опять же, согласно официальной статистике, в январе-феврале выехавших через таможенные пункты граждан Армении намного больше, нежели въехавших. Так, выехали 281 тыс. человек, а въехало 260 тыс., 21 тысяча не вернулась. "Раньше люди покидали Армению в основном в поисках лучшей жизни за рубежом. Однако сейчас за рубежом, мягко говоря, не так хорошо, как раньше. Но как же тяжело живется сегодня людям в Армении, если, несмотря на этот фактор, они предпочитают уехать? Это как же хочется людям вырваться отсюда?", - задается вопросом издание. "Год назад Никол Пашинян с молотком в руках бегал по стране и обещал светлое будущее своему электорату. Меньше года ему потребовалось, чтобы в очередной раз доказать: при нем и его правительстве Армению и ее граждан ждет только одно будущее – адское", - резюмирует автор.

Жизнь за чертой

В общей сложности в Армении недоедает полмиллиона человек, - сообщается на "Карте голода" Всемирной продовольственной программы ООН, которая оценивает население страны в 3 млн человек, - читаем на страницах интернет-издания NEWS.am. "За последние три месяца число страдающих от недоедания увеличилось на 80 тыс. человек, - показано на карте, отображающей данные в режиме реального времени. Согласно карте, около 4,4% армянских детей в возрасте до 5 лет в стране страдают от острого недоедания, а 9,4% - от хронического недоедания.

Но у Центробанка вполне оптимистичные прогнозы по инфляции: по итогам 2022 года она составит чуть более 8%, - заявил председатель ЦБ Армении Мартин Галстян, отметив, что сигналов о сокращении урожая фруктов и овощей нет, а значит, цены на них не будут обострять инфляцию. С другой стороны, снизилось ценовое давление на импортные товары из-за роста курса драма к доллару, - вот только населению страны от этого не легче. В ЦБ считают, что фрукты и овощи занимают в расходах населения лишь около 8%, хлеб и крупы – примерно столько же, мясо – 9%, растительное и сливочное масло – 2,6%.

Другого мнения в министерстве экономики Армении, которое хочет убедить коллег из Центробанка сдержать инфляцию и при этом не навредить экспортерам, - расказад министр экономики стране Ваан Керобян. Центробанк не снижает курса драма, опасаясь, что скупка долларов и вброс драма на рынок приведет к инфляции. Тем не менее, нужно найти решение, которое оказалось бы комфортным и для экспортеров, - считает министр. "В середине 2000-х укрепление драма попросту убило обрабатывающую промышленность в нашей стране. Мы не должны повторять такую ситуацию", – считает Керобян, отмечая, что за последний месяц армянский драм сильно укрепился к доллару: если до кризиса он находился на уровне 470-480, то затем стал снижаться на фоне притока в Армению валюты. В результате курс драма вырос до 420-430 за доллар, то есть до уровня, рекордного за последние 7-8 лет. Укрепление драма делает импортные товары дешевле, а экспортные – дороже, что беспокоит предпринимателей, пишет издание.

Как Пашинян в Араратскую область ездил

В минувшие выходные Никол Пашинян посетил села Араратской области. Примечательно, что визит стал неожиданностью даже для депутатов, избранных от этой области, а это означает, что Пашинян отправился туда больше не в связи с какими-то местными вопросами, а для того, чтобы доказать что-то оппозиции, показать, что народ с ним, любит его, фотографируется, не оскорбляет, - пишет газета "Грапарак". "Однако все те сцены, которые были получены от правительства в виде нескольких сотен фотографий, стали результатом кропотливой работы, проделанной заранее, причем для этого были задействованы все силы – от мэра Веди Гарика Саркисяна, губернатора до силовиков. Работа была проведена заранее, самого Пашиняна сопровождали из села в село, чтобы избежать неприятных сюрпризов. С ними из села в село передвигалась и "массовка"", - отмечает автор публикации.

Россия и Армения решили проблему "Верхнего Ларса"

После завершения реконструкции КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе будет пропускать более 2,5 тыс. машин в день с возможностью увеличения до 3 тыс., - заверил в ходе встречи на КПП с министром экономики Армении Вааном Керобяном министр экономического развития РФ Максим Решетников, - читаем на страницах интернет-издания Sputnik Армения. "Сейчас "Верхний Ларс" пропускает в среднем 800-1000 грузовиков в день при паспортной мощности в 400. Несколько тысяч фур с мая месяца находились на территории Грузии в ожидании проезда в Россию, из которых порядка 1200 большегрузов были армянскими. После серии переговоров вопрос простоя решился: с 13 июня грузинская сторона начала вне очереди пропускать фуры со скоропортящимися продуктами. Таким образом, проблема простоя фур со скоропортящимися продуктами решена. Если эта тенденция продолжится, то к 20-22 июня скоплений транспортных средств на территории страны больше не будет.

Впрочем, есть еще одно радикальное решение вопроса: российская сторона прорабатывает на федеральном уровне предложение с тем, чтобы армянским фурам разрешили проходить таможенное оформление не на МАПП "Верхний Ларс", а на таможенном пункте Владикавказа. Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян не исключает, что он будет задействован в ближайшее время. "Грузы, которые прежде транспортировались по Черному морю, теперь перевозятся через Ларс. Все стороны прилагают усилия для выхода из сложившейся ситуации", – пояснил Саносян. Министр также отметил, что уже достигнута договоренность и в ближайшее время, решением правительства России, недалеко от Ларса будет установлен дополнительный КПП, который в течение дня сможет обслуживать от 170 до 200 транспортных средств, - пишет издание.

На отдых – в Армению?

По итогам мая видно, что приток туристов в Армению восстанавливается. За прошлый месяц страну посетило 116 тыс туристов, что пока меньше, чем в докризисном 2019-м, но, естественно, намного больше, чем в 2020-21 годах, - пишет интернет-издание Spitnik Армения. "Часть из туристов – это россияне, многие из которых обосновываются здесь на средне- и долгосрочное будущее. Правда, сразу невозможно определить, надолго ли они здесь останутся: во-первых, многие из них не знают этого и сами, а во-вторых, между Россией и Арменией нет визового режима, россияне могут приезжать сюда даже по внутреннему паспорту, и приезжающих нельзя классифицировать по типу визы - туристической, рабочей или какой-либо другой.

В то же время в Армении и Грузии прогнозируют 90% восстановление туристических показателей и почти такое же число визитеров, как и до пандемии коронавируса. Правда, это создает проблемы и для самих жителей страны - повышенный спрос на жилье в прямом смысле слова привел к "космическому" росту цен на жилье, - рассказал эксперт по туризму, директор туристической компании Vizit Армения Владимир Геворкян. "У нас стали массово снимать квартиры, цены выросли не только на аренду жилья, но и на другие виды услуг. В стране все рестораны, точки общепита забиты, в среднем в заведениях стоимость выросла на 10-20%", - рассказал Геворкян. Люди, приехавшие в страну, тратят здесь деньги, что положительно влияет на ВВП. В этом году Армения стала одним из востребованных туристических направлений среди туристов из стран СНГ, - отмечает автор публикации.