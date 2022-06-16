Программу льготной ипотеки в России предложили продлить на семь лет

16 июн. 17:20

Сроки программы льготной ипотеки следует увеличить до пяти-семи лет, заявил в ходе сессии на ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Когда мы говорим о программе на полгода или на год в ситуации, например, рынка не затоваренного, ни один строитель не успеет запустить проект. Зачем запускать новый проект, если он не знает, что будет через год, два, три, в то время, когда срок реализации любого проекта - от двух до 2,5 года. Поэтому, если мы говорим о льготном ипотечном кредитовании, это должна быть программа на пять-семь лет", - считает Ефимов.

По его мнению, увеличение сроков программы сведет на нет ажиотаж, который в прошлом году привел к беспрецедентному росту цен на жилую недвижимость.