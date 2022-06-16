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НАТО продолжит укреплять восточный фланг альянса

НАТО продолжит укреплять восточный фланг альянса

Страны НАТО продолжат укрепление восточного фланга альянса, начатое после старта спецоперации России на Украине, сообщил в четверг на пресс-конференции глава Пентагона Ллойд Остин.

"Наши союзники прибегли к плану обороны НАТО, активировав оборонные мощности альянса, разместив десятки тысяч военных на восточном фланге альянса", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров глав оборонных ведомств альянса в Брюсселе.

По словам Остина, после начала спецоперации РФ страны НАТО "были вынуждены предпринимать действия, которые, как все надеялись, никогда не будут нужны".

Глава Пентагона добавил, что НАТО разрабатывает долгосрочный план укрепления оборонных возможностей на восточном фланге.

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