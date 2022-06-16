В Грузии стали чаще духовно питаться

16 июн. 16:57

Жители Грузии стали чаще ходить в театры и музеи, сказано в исследовании Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" за прошлый год.

"Согласно отчету "Статистика культуры 2021", общее число зрителей, посетивших мероприятия в 2021 году, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось на 46,3% и составило 183,8 тыс человек", - говорится в исследовании.

В ведомстве отметили, что показатель посещения зрителями одного спектакля в среднем составил 103 человека. Самый высокий показатель присутствия зрителей зафиксирован в Тбилиси (47,7%), на втором месте Имерети (13,5%)

Что касается музеев, то число посетителей в 2021 году возросло на 160,5% по сравнению с 2020 годом и составило 807,2 тыс человек.