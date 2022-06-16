Девушка-пешеход пострадала в аварии с пятью машинами в Махачкале

16 июн. 16:39

Пять автомобилей попали в ДТП в Махачкале, сообщается на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Накануне около 16:30 на пересечении улиц Дахадаева и Кадырова, 34-летний местный житель, находясь за рулем Porsche Macan, не выдержал дистанцию до движущейся впереди LADA Priora под управлением 53-летнего жителя Акушинского района и врезался в нее.

От удара автомобиль отлетел в Nissan Leaf под управлением 21-летнего жителя дагестанской столицы. Тот выехал на "встречку", где столкнулся с Lexus LX 570, а потом - на тротуар, где сбил 20-летнюю местную жительницу, стоявшую на тротуаре у пешеходного перехода.

В результате пешеход госпитализирована с различными телесными повреждениями.

По факту аварии собран материал для принятия процессуального решения.