Новак: чиновники не вмешивались в ситуацию с "Северным потоком"

16 июн. 16:29

Российские чиновники пока не вмешивались в ситуацию с оборудованием "Северного потока", сообщил вице-премьер Александр Новак в рамках ПМЭФ-2022.

"Между собой, я так понимаю это, хозяйствующие субъекты работают, взаимодействуют, поскольку это контракты между акционерными обществами. По крайне мере, на меня никто не выходил из немецких партнеров", - цитирует его "Интерфакс".

Трансбалтийский газопровод "Северный поток" протяженностью 1224 км и мощностью 55 млрд куб. м газа в год работает с 2011 года.

Ранее "Газпром" сообщал, что прокачка газа по "Северному потоку" из России в Германию снизится на 40% из-за действий компании Siemens, которая в мае сообщила об уходе из российского рынка и начала процедуру прекращения своей производственной и операционной деятельности.

"Газпром" заявил о "несвоевременном возврате" компанией газоперекачивающих агрегатов из ремонта. Как свидетельствуют более ранние сообщения Siemens, ремонт этих ГПА проводился на заводах за пределами РФ.

15 июня "Газпром" объявил, что прокачка газа по "Северному потоку" уже на 60% из-за вынужденной остановки еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая".