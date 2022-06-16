Вакцинация от ковида может стать обязательной в России

16 июн. 16:24

Вакцинация от коронавируса может получить статус обязательной в Национальном календаре профилактических прививок, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, российские специалисты наблюдают за этим процессом в других государствах, которые уже начинают комбинировать вакцину против гриппа и вакцину против коронавируса.

"Мы видим, как ситуация развивалась в другом полушарии, когда они вышли в зимний период, мы за этим тоже наблюдаем, сейчас с депутатским корпусом мы работаем для того, чтобы это двигать дальше", - поделился глава Минздрава.