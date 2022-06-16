Вино из местного винограда начнут выпускать в Северной Осетии в 2028 году

16 июн. 16:12

Производство вина из местного винограда запустят в Моздокском районе Северной Осетии к 2028 году, рассказал генеральный директор ООО "Виноградарь Кавказа" Генрих Багаты.

"Первый крупный урожай винограда планируется собрать через пять лет, и к этому времени будет построен винный завод. Планируется производство более 2 млн бутылок вина в год", - цитирует его ТАСС.

В данный момент виноград высажен на 30 из 259 доступных га. Второй этап посадки пройдет осенью. В перспективе планируется разбить виноградники на площади до 2,5 тыс га.