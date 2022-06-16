Токаев рассказал о ходе языковой реформы в Казахстане

16 июн. 16:10

Спешить с переходом казахского языка на латинскую графику, по мнению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, не стоит.

"Прежде всего, это очень сложный лингвистический вопрос. Это тоже следует понимать. Мы уже дважды пытались перейти на латинскую графику, однако неудачно", - обратил внимание он в ходе заседания Национального курултая.

Глава государства отметил, что нужно провести всесторонний, глубокий анализ этого вопроса.

"Я поручил Академии наук провести специальную работу по новой орфографии казахского языка. Только тогда можно будет говорить о переходе на латиницу", - сказал он, подчеркнув, что торопиться с переходом нельзя.

"Достаточно посмотреть на надписи на билбордах на улице и названия министерств - наш язык искажен", - добавил Токаев.