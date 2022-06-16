Встреча в Киеве: Европейские возможности против украинских ожиданий

Американское издание Politico назвало визит лидеров Франции, Германии и Италии в Киев "историческим". Здесь речь не идет о результатах поездки. Сам факт прибытия Эмманюэля Макрона, Олафа Шольца и Марио Драги в украинскую столицу – сенсация. Во-первых, это их первый визит в Киев после начала российской спецоперации. Во-вторых, на трех лидеров оказывалось огромное давление как в их странах, так и на Украине за недостаточную помощь украинским войскам. В частности, Макрона критиковали за продолжение диалога с Владимиром Путиным, Шольца – за непоставку тяжелого вооружения Киеву, а Драги – за мирный план по урегулированию ситуации. Недовольны были ими и за то, что три лидера, в отличие от британского премьера Бориса Джонсона, еще не посещали Украину во время военной спецоперации России.

Лидеры трех экономически сильнейших стран ЕС попытались сегодня реабилитироваться перед Владимиром Зеленским. Накануне визита Макрон сделал ряд громких заявлений. Он похвалил ВСУ за то, что они "остановили наступление российской армии на Киев". "Это олицетворение героизма армии, а также украинского населения. И наряду с этим у вас есть следы варварства", - сказал он.

До Украины француз посетил Румынию, где находятся около 500 французских военнослужащих. Оттуда Макрон призвал "послать четкие политические сигналы Украине и украинскому народу".

В Украину Шольц, Макрон и Драги прибыли вместе, на поезде. После прибытия Макрон сделал то, к чему сам же призвал остальных. Тройной визит – "месседж европейского единства по отношению к украинцам и их поддержке", сказал он, добавив, что предстоящие недели будут "очень тяжелыми".

За свои "провалы" и недостаточную солидарность с Зеленским решил оправдаться и немецкий канцлер. "Мы не просто хотим продемонстрировать солидарность, мы также хотим заверить, что помощь, которую мы организуем — финансовая и гуманитарная, а также когда речь идет о вооружении — будет продолжена", — сказал он. "Эта война должна закончиться", — требует Шольц.

Если в финансах Берлин упрекнуть не в чем, то с вооружениями дела обстоят сложнее. Обещанные "Леопарды" и "Гепарды" так и не доехали до Украины. Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт на встрече с коллегами по НАТО в Брюсселе сказала, что обучение украинцев пользованию РСЗО начнется в конце июня, а на поставки оружия можно рассчитывать в лучшем случае в конце июня-начале августа.

Киев ожидает от ЕС не только денег и вооружений. В озвученных накануне визита Шольца требованиях посла Украины в Берлине Андрея Мельника содержится предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. В мае Шольц снова разочаровал Мельника, сказав, что процесс евроинтеграции займет годы. Одним из решающих дней будет 17 июня – Еврокомиссия примет решение, предложить или нет странам-членам дать Украине соответствующий статус. Окончательное решение по вопросу будет принято на саммите ЕС 23-24 июня.

Найти консенсус внутри Евросоюза будет сложно, учитывая опасения некоторых стран еще больше ухудшить отношения с Россией и свое экономическое положение. Это признал в своем выступлении и Макрон. Однако он предлагает компромиссную опцию – создать "Европейское политическое сообщество" в составе Украины, Грузии и Молдавии. Их интеграция с ЕС будет распространяться на безопасность и инфраструктуру. К слову, до Киева Макрон посетил и Кишинев, сказав там, что "Молдавия не может быть отделена от Украины".

Хотя в Украине безусловно рады визиту столь высокопоставленных гостей, реальные возможности ЕС и ожидания Киева расходятся. Хотя Евросоюз и готов выделять деньги, помогать в восстановлении территорий и даже поставлять оружие, он понимает две вещи. Во-первых, победить Россию Европа не сможет. Поэтому накануне Макрон призвал "не унижать Россию". Во-вторых, ведущие страны ЕС хотят дипломатического решения конфликта, а не боев до победного конца. Поэтому Макрон говорит о "выходе по дипломатическим каналам".

Смогут ли Киев и Брюссель найти золотую середину, покажет время. Во всяком случае в Кремле рассчитывают, что Макрон, Драги и Шольц в ходе визита в Киев сподвигнут Зеленского реально посмотреть на положение дел. Скорее всего, речь идет о том, что три европейских лидера должны уговорить руководство в Киеве пойти на территориальные уступки в обмен на мир и остановку разрушительной для всех экономической войны ЕС и России.