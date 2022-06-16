Оскорбление Назарбаева больше не будет считаться преступлением

16 июн. 15:56

В Казахстане прекратят лишать свободы за оскорбление первого президента республики Нурсултана Назарбаева, заявил министр юстиции этой страны Канат Мусин.

Речь идет о статье УК 373, в которой сказано о публичном оскорблении и ином посягательстве на "честь и достоинство" Назарбаева. Если человек нарушал эту статью, то его сажали в тюрьму на срок до пяти лет.

"Есть другая статья об ответственности за оскорбление действующего президента страны, она останется, а отдельной о Елбасы не будет", - приводит слова Мусина Sputnik Казахстан.