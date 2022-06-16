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Заявка на регистрацию бренда "Вкусно - и точка" подана в Роспатент, альтернативы не будет

Заявка на регистрацию бренда &quot;Вкусно - и точка&quot; подана в Роспатент, альтернативы не будет

Заявки на регистрацию альтернативных названий для ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" подаваться не будут, а заявка на регистрацию исходного варианта уже направлена в Роспатент, рассказал гендиректор компании Олег Пароев.

"Мы подали заявку на регистрацию бренда "Вкусно - и точка" в Роспатент, она на рассмотрении. Альтернативных названий не рассматриваем и не планируем заявлять иные названия для наших предприятий", - цитирует его ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что сеть закусочных "Еда и точка" из Владивостока якобы обвинила бывший McDonald's в плагиате и обратилась в связи с этим, в качестве альтернативных названий упоминались "Вкусно и спасибо" или "Вкусно и весело". Кроме того, накануне в прессе была распространена информация, что название наименование "Вкусно - и точка" временное.

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