Силуанов: у бюджета РФ нет провала в доходах, но …

16 июн. 15:40

Глава Минфина Антон Силуанов заявил о том, что в настоящее время у российского бюджета нет, РФ сейчас получает больше доходов, чем в прошлом году.

По его словам, это связано с высоким ценами на энергоносители."Будет ли такое дальше продолжаться мы не знаем. Поэтому нам нужно определять наши бюджетные возможности, исходя из таких умеренных консервативных подходов прогнозирования доходной части бюджета", - сказал он рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Далее глава Минфина подчеркнул, что в настоящее время необходимо "смотреть на потенциальную возможность по объемам экспорта углеводорода", а не реагировать, как раньше, только на изменение цен на нефть и газ.