Большинство европейских клиентов "Газпрома" платят за газ в рублях

16 июн. 15:26

Вице-премьер России Александр Новак на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что большинство европейских клиентов "Газпрома" перешли на оплату газа в рублях, это порядка 90-95% поставлявшихся объемов.

"Те, кто изъявили желание перейти, те перешли, я думаю, если брать от общего объема потребления... примерно процент 90-95", - сказал он, говоря о покупателях газа в Европе и оплате в рублях, пишет РИА Новости

Напомним, юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.