Часть Тбилиси останется без газа

16 июн. 15:24

В районе Варкетили Тбилиси около 5,4 тысячи абонентов останутся без газа, сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy, уточняя, что отключения будут связаны с ремонтом газопровода.

Подача газа прекратится с 10:00 17 апреля и будет восстановлена с 15:00 до 22:00.

Подачу газа временно прекратят жителям третьего массива Варкетили, второго микрорайона Земо плато, в том числе улиц Гахокидзе, Маисурадзе, Калоубани, Триалети, Твалчрелидзе, также без газа останется часть населения частного сектора, проживающая в окрестностях села Диди Лило, а также мелкие и крупные коммерческие объекты, расположенные поблизости, передает Sputnik Грузия.