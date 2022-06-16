Россия призывает Турцию не проводить операцию на севере Сирии

16 июн. 15:22

Москва по-прежнему призывает Анкару отказаться от проведения операции на севере Сирии, сообщил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на пресс-конференции по итогам 18-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

"Решение о проведении окончательно еще не принято, поэтому мы обратились и обращаемся к нашим турецким партнерам с тем, чтобы они воздержались от проведения силовых операций на территории Сирии", - цитирует российского дипломата ТАСС.

По его словам, Москва "откровенно сказала" Анкаре, что такая операция может спровоцировать дальнейшую эскалацию ситуации, вплоть до вооруженного противостояния, и послужить стимулом для сепаратистских настроений т. н. автономной администрации северо-востока Сирии - а в этом не заинтересованы ни сама Турция, ни РФ, ни Ирак, ни Иран.

Лаврентьев подчеркнул, что Россия считает, что есть и другие пути решения существующих проблем, в числе которых регулярные обстрелы, в том числе территории Турции - их РФ осуждает. "Работа должна быть продолжена со всеми сторонами. Надо попытаться какое-то решение этой проблемы, не прибегая к силовым методам", - отметил спецпредставитель президента России.