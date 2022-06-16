Масочный режим отменили на Кубани

16 июн. 15:06

Жителям и гостям Краснодарского края можно больше не носить защитные маски, такое сообщение опубликовано в Telegram-канале регионального оперштаба.

"С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации считаем возможным приостановить требование по соблюдению масочного режима на территории региона", - пояснила руководитель краевого управления Роспотребнадзора Мария Потемкина.

Чиновница уточнила, что контроль за соблюдением масочного режима снижен до возможного ухудшения эпидемиологической ситуации.

В то же время, медики по-прежнему рекомендуют носить маски людям из групп риска, то есть гражданам старше 60 лет и болеющим хроническими заболеваниями.