Во Франции считают, что Украина не соответствует требованиям для вступления в ЕС

16 июн. 15:05

Глава французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила о необходимости сказать Украине, что она не соответствует требованиям для вступления в Евросоюз.

"Я думаю, что нужно четко сказать Украине, что она не соответствует требованиям, чтобы сегодня стать членом Европейского Союза", - приводит ее слова РИА Новости.

Также она назвала визит французского лидера Макрона на Украину попыткой повлиять на результаты второго тура парламентских выборов во Франции, которые состоятся через три дня.

"Решение Эммануэля Макрона отправиться в Киев за три дня до парламентских выборов доказывает, что президент использует позицию военного лидера, чтобы попытаться повлиять на выборы", - считает политик.