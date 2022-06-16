РАН будет развивать экономику Дагестана

16 июн. 15:03

Российская академия наук и Дагестан договорились о сотрудничестве в обеспечении научного и инновационного сопровождения развития экономики республики. Соответствующее соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) главой Дагестана Сергеем Меликовым и президентом РАН Александром Сергеевым.

Основной предмет соглашения – сотрудничество региона в научно-производственной сфере и других отраслях социально-экономического развития с Российской академией наук "в плане обеспечения научного и инновационного сопровождения развития экономики республики", сообщает пресс-служба Минобрнауки Дагестана.