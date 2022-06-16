Ильхам Алиев: Нагорного Карабаха нет

16 июн. 15:00

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Ереван прекратить поднимать вопрос о статусе Карабаха. По его словам, любые упоминания статуса региона могут привести к проблемам и будут расцениваться Баку попыткой переписать историю.

"Была устная договоренность, что вопрос статуса Карабаха не будет подниматься. Но, к сожалению, мы слышим от правительства Армении заявления о статусе так называемого Нагорного Карабаха, что абсолютно контрпродуктивно. Нагорного Карабаха не существует. Нагорно-Карабахская автономная область была упразднена в конце 1991 года решением парламента Азербайджана. На нашей территории нет подобной административной структуры", - рассказал президент в ходе Глобального Бакинского форума.

Глава государства напомнил, что Баку поставит под сомнение территориальную целостность Армении, если Ереван продолжит ставить под сомнение территориальную целостность Азербайджана.

Ильхам Алиев отметил, что у Азербайджана больше прав "с исторической точки зрения" на оспаривание принадлежности армянских территорий, поскольку в ноябре 1920 года советская власть "забрала историческую часть нашей страны - Зангезур - и присоединила ее к Армении".