Азербайджанские пограничники не пустили контрабандистов из Ирана в страну

16 июн. 14:57

Между азербайджанскими пограничниками и контрабандистами произошла перестрелка на государственной границе Азербайджана и Ирана на территории Зангиланского района. Об этом сообщает Государственная пограничная служба АР.

По ее данным, двое мужчин пытались незаконно пробраться в Азербайджан из Ирана. Когда их попытались задержать, они оказали вооруженное сопротивление.

Один нарушитель был схвачен, у него нашли 5880 г марихуаны, другой сбежал обратно в Иран.

Кроме того, на берегу моря у села Маяк Нефтчалинского района Азербайджана пограничники нашли два мешка с более 22 кг наркотических средств (более 15 кг марихуаны, 7 кг опиума, 0,5 кг героина), а также 1543 таблетками психотропных веществ.

Ведутся оперативно-следственные мероприятия.