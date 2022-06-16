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В Минфине опровергли желание Силуанова пересадить чиновников на "Лады"

В Минфине опровергли желание Силуанова пересадить чиновников на &quot;Лады&quot;

Пресс-служба министерства финансов России уточнила слова главы ведомства Антона Силуанова о машинах "Лада" для чиновников.

"Министр финансов Антон Силуанов не предлагал пересаживать чиновников на отечественные автомобили "Лада". Это было дано в качестве гипотетического предположения в контексте повышения спроса не только со стороны граждан, но и со стороны государства", - цитирует сообщение министерства ТАСС.

Ранее сегодня на утренней сессии Петербургского международного экономического форума Силуанов пообещал, что государство обеспечит работу предприятий, причем не прибегая к искусственной их стимуляции. Министр привел в пример подушки безопасности для автомобиля "Лада", пояснив, что государство не собирается их покупать, оно могло бы помогать работе предприятия. Заплатят из бюджета за машины только в том случае, если придется пересадить на них чиновников.

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