В Минфине опровергли желание Силуанова пересадить чиновников на "Лады"

16 июн. 14:47

Пресс-служба министерства финансов России уточнила слова главы ведомства Антона Силуанова о машинах "Лада" для чиновников.

"Министр финансов Антон Силуанов не предлагал пересаживать чиновников на отечественные автомобили "Лада". Это было дано в качестве гипотетического предположения в контексте повышения спроса не только со стороны граждан, но и со стороны государства", - цитирует сообщение министерства ТАСС.

Ранее сегодня на утренней сессии Петербургского международного экономического форума Силуанов пообещал, что государство обеспечит работу предприятий, причем не прибегая к искусственной их стимуляции. Министр привел в пример подушки безопасности для автомобиля "Лада", пояснив, что государство не собирается их покупать, оно могло бы помогать работе предприятия. Заплатят из бюджета за машины только в том случае, если придется пересадить на них чиновников.