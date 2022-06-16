Пашинян: Армения должна выиграть чемпионат мира по футболу до 2050 года

16 июн. 14:38

Армянский премьер Никол Пашинян провел встречу с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Как сообщает Sports.ru, глава правительства заявил, что Армения поставила цель победить на чемпионате мира или Европы и это обозначено в Стратегии трансформации Армении до 2050 года.

"За последние три года Федерация футбола Армении при поддержке ФИФА построила 90 новых маленьких стадионов в 7 областях Армении. Для их функционирования ФИФА выделит около $2,5 млн. Также было констатировано, что 90 малых стадионов в Армении в будущем увеличатся до 300", - сказал он.

Кроме того, стороны обсудили возможность возведения в республике с нуля новой футбольной арены, которая будет отвечать всем современным стандартам, а также реализацию программ под эгидой УЕФА.

"Среди них – открытие городского стадиона Абовяна, реконструированного по "Программе хет-трик УЕФА", строительство стадиона в Ванадзоре, в планах – футбольная школа имени Хорена Ованнисяна, установка систем освещения на стадионе "Шенгавит" и городском стадионе Гюмри", - добавил Пашинян.

Стоит подчеркнуть, что премьер оценил инвестиции в $5 млн.