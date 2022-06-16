Попова: ковид по-прежнему с нами

16 июн. 14:36

Коронавирусная инфекция никуда не ушла, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Вы абсолютно правы, конечно, вирус никуда не ушел. И, очевидно, не уйдет. Он встраивается в свою повестку, и каждый день он все-таки поражает определенное количество людей, хотя каждый день или неделю к неделе их количество общее становится меньше", - сказала она, отметив, что "это естественное эпидемиологическое обоснование того, что происходит".

Далее Попова отметила, что вирус поразил большое количество людей в мире. "Пандемический потенциал вируса все-таки, если он не будет меняться дальше так интенсивно, как это демонстрировал прошедший 2021-й год, мы будем надеяться, что идет снижение", - отметила она в эфире канала "Россия 24".