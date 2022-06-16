Источник сообщил о похищении невесты в Ингушетии

16 июн. 14:28

Житель Ингушетии вместе с друзьями похитил 19-летнюю девушку, чтобы сыграть с ней свадьбу, рассказал информированный источник.

"О происшествии в Назрановском районе полиция узнала от жителя села Плиево. 47-летний мужчина сообщил правоохранителям, что его дочь 2002 года рождения похитили неизвестные люди", - цитирует его "Интерфакс".

Отец рассказал, что у девушки не было с собой ни паспорта, ни мобильного телефона, найти ее самостоятельно родственники не смогли.

В ходе разбирательства правоохранители установили, что неизвестные на двух "Ладах" на пересечении улиц Осканова и Попова в Плиево похитили девушку, чтобы жениться на ней.

Уже установлена личность одного из подозреваемых - это 27-летний житель предгорного села Алхасты Сунженского района. Выясняется, кто были его подельники.