Россия остановит "Северный поток"?

16 июн. 14:00

Новые проблемы с ремонтом турбин газопровода "Северный поток" в Канаде могут вылиться в его остановку, предупредил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в кулуарах ПМЭФ.

Дипломат пояснил, что объяснить, зачем турбины для ремонта нужно отправлять в Канаду, могут только в самой Siemens.

"Когда все эти турбины уедут на ремонт в Канаду, он может остановиться, я думаю, что это будет катастрофа для Германии", - цитирует Чижова РИА Новости.

Постпред добавил, что не стремится давать советы, но все же считает нужным отметить, что можно было бы уже научиться ремонтировать оборудование у себя.

Немецкий регулятор сообщает, что поставки газа по "Северному потоку" со вчерашнего вечера снижены примерно до 40% от максимальной мощности.