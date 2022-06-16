Новый национальный праздник утвердят в Казахстане

16 июн. 12:30

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением вернуть статус национального праздника Дню республики.

"Предлагаю вернуть Дню республики статус национального праздника. Поэтому каждый год 25 октября мы должны отмечать, как главный праздник нашей страны", - заявил Токаев на Национальном курултае.

По словам главы государства, День республики должен стать символом исторического шага страны к государственности.

"Разумеется, первоначальный смысл Дня независимости будет сохранен. Этот день остается национальным праздником. Однако его следует отмечать, как день памяти наших национальных героев, внесших значительный вклад в независимость", - уточнил президент.

Напомним, 25 октября 1990 года была принята декларация независимости республики. Ранее Казахстан отмечал День республики как национальный праздник, однако в 2009 году в закон "О праздниках" внесли поправки и его отменили.