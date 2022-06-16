Песков: востребованность доллара и евро в РФ будет зависеть от восстановления импорта

16 июн. 14:02

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что уровень востребованности доллара и евро в России в настоящее время сложно прогнозировать. По его словам, она будет зависеть от восстановления объемов импорта.

"Все будет зависеть от того, насколько будет компенсироваться импорт: сейчас вылетела изрядная доля импорта, которая обязательно будет компенсироваться за счет других направлений, других источников", - сказал он, отвечая на вопрос, насколько сохранится популярность в России американской и европейской валют на фоне укрепления рубля и перехода на другие валюты во внешней торговле.

По мнению Пескова, доллар и евро "могут быть востребованы, могут быть не востребованы". По мере того как этот процесс будет набирать оборот, будет востребована валюта, но, с другой стороны, мы знаем, что на альтернативных торговых направлениях все больше используется переход на национальные валюты. Поэтому сейчас пока точные прогнозы давать сложно", - сказал представитель официальной Москвы.