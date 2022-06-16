Патриарх Кирилл попал в санкционный список Великобритании

16 июн. 13:47

Лондон внес в санкционный список главу РПЦ Патриарха Кирилла, сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

"Глава русской православной церкви Патриарх Кирилл был также внесен в санкционный список за его поддержку военной агрессии на Украине", - сказано в пресс-релизе.

Согласно документу, в расширенном списке также оказались уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов и глава совета директоров Группы "Волга Днепр" Алексей Исайкин.