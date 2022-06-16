Кремль анонсировал выступление Путина на ПМЭФ

16 июн. 13:32

Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу, анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра Путин работает уже непосредственно на форуме, в 2 часа дня большая пленарка. Пленарное заседание, большое выступление Путина ожидаем, президент готовится к нему", - сообщил представитель официальной Москвы.

Песков добавил также, что глава государства также встретится со своими иностранными коллегами, которые принимают участие в форуме, в частности с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"И завтра же встреча с представителями, руководителями российских СМИ", - добавил Песков.