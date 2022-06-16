Москва ввела персональные санкции еще против 121 австралийца

16 июн. 13:31

Россия расширила ответный санкционный список против Австралии, об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В ведомстве пояснили, что "в ответ на расширяющиеся санкции правительства Австралии", которые вводятся в отношении все большего количества россиян (официальных лиц, их родных, представителей деловых кругов и СМИ) в российский "стоп-лист" включен еще 121 австралиец: это руководители силовых структур, бизнесмены, эксперты и журналисты, которые формируют в Австралии "русофобскую повестку дня".

"Указанным лицам въезд в Российскую Федерацию закрывается на бессрочной основе", - подчеркнули в МИД.

Полный список опубликован здесь.