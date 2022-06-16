РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Москва ввела персональные санкции еще против 121 австралийца

Москва ввела персональные санкции еще против 121 австралийца

Россия расширила ответный санкционный список против Австралии, об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В ведомстве пояснили, что "в ответ на расширяющиеся санкции правительства Австралии", которые вводятся в отношении все большего количества россиян (официальных лиц, их родных, представителей деловых кругов и СМИ) в российский "стоп-лист" включен еще 121 австралиец: это руководители силовых структур, бизнесмены, эксперты и журналисты, которые формируют в Австралии "русофобскую повестку дня".

"Указанным лицам въезд в Российскую Федерацию закрывается на бессрочной основе", - подчеркнули в МИД.

Полный список опубликован здесь.

1485 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version