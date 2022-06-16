Глава РАН назвал ключевую цель российской науки

16 июн. 13:23

Фундаментальные и прикладные научные исследования в России в настоящее время нужно ориентировать на преодоление научно-технологического занавеса, который грозит России, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Мы сейчас понимаем, что наука, которую мы делаем - и фундаментальная, и прикладная, должна быть главным образом ориентирована на фактическое преодоление научно-технологического занавеса, который опускается над нашей страной", - сказал он.

Далее Сергеев отметил, что "если мы раньше говорили: победит в соревновании стран тот, кто умеет максимально эффективно и быстро превращать знания в технологии, и при этом сетовали, что у нас не очень хорошо это пока получается. То сейчас это не просто вопросы сетования, а вопрос жизни и смерти", передает РИА Новости.

По словам президента РАН, если этой цели не достичь не удастся, то "мы не то что лидерами не станем, но и паритета никогда не достигнем", поэтому появляется вопрос о том, как научиться это делать сейчас, если ранее не получилось.