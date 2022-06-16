Карты "Мир" станут доступны еще в четырех странах

16 июн. 13:12

Первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова сообщила, что карты платежной системы "Мир" начнут принимать еще две страны, помимо анонсировавшихся ранее двух, но их названия не раскрываются.

"У нас хорошая новость. Помимо 10 стран, которые сейчас принимают карты "Мир", у нас еще на повестке четыре новых страны. Названия я не могу говорить, но буквально за последние два месяца добавились две страны", - цитирует ее "Интерфакс".

В апреле Скоробогатова сообщила, что "Национальная система платежных карт" готовит запуск карт "Мир" на Кубе и еще в двух странах, которые пока не раскрываются.

Напомним, карты "Мир" в настоящее время принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.