Лавров будет участвовать во встрече министерской "двадцатке"

16 июн. 12:55

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в министерской "двадцатке" 7-8 июля, сообщил директор департамента экономического сотрудничества ведомства Дмитрий Биричевский.

"Мы активно готовимся к предстоящей 7-8 июля встрече министров иностранных дел "двадцатки", в которой примет участие наш министр Сергей Викторович Лавров", - сказал он на сессии, посвященной региональному консультативному форуму "Деловой двадцатки" (B20) в рамках ПМЭФ, пишет РИА Новости.

Напомним, юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.