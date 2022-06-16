Источники сообщили о возможной заморозке производства российских серверных процессоров

16 июн. 12:45

Российская компания "Байкал Электроникс" может заморозить проект выпуска представленных в конце прошлого года серверных процессоров Baikal-S из-за сложностей с размещением заказов на производство в Тайване, об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По его данным, уже готовые партии процессоров для компьютеров и ноутбуков Baikal-M также не поступают в РФ.

Участники рынка говорят, что ряд крупных структур, среди которых "Сбер", надеялись на получение значительных партий серверов на Baikal-S, чтобы выполнить цели по импортозамещению. Но сейчас им придется заняться параллельным импортом серверов на зарубежных процессорах, поскольку отечественной альтернативы не будет.