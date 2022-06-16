Мурашко: прививка от коронавируса станет обязательной в России

16 июн. 12:30

Вакцинация от Covid-19 станет обязательной в календаре профилактических прививок в России, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на сессии Петербургского международного экономического форума.

У министра спросили, когда эта прививка станет обязательной. "Мы сейчас должны получить определенный опыт, получить данные по дальнейшему развития процесса, но к этому движется. Сегодня мы видим - ряд зарубежных коллег начинают комбинировать вакцину против гриппа и вакцину против ковид-инфекции, это тоже идет", - цитирует Мурашко "Интерфакс".

Глава Минздрава пояснил, что специалисты отслеживают и развитие ситуации в другом полушарии.

Министр добавил, что сейчас идет работа с депутатами Госдумы, чтобы продвигать эту идею.