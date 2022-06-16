Россия и Иран снимут совместный фильм

16 июн. 12:06

Российский кинопрокатчик "Централ партнершип" (входит в "Газпром-медиа") займется разработкой совместных проектов с правительством Ирана, первым из которых станет фильм. Об этом рассказали в пресс-службе холдинга.

"На данном этапе уже намечен сюжет первой картины и начинается совместная работа над сценарием", - цитирует сообщение ТАСС.

Гендиректор "Централ партнершип" Вадим Верещагин пояснил, что в прошлом году более 20% выручки от зарубежных продаж пришлись на Ближний Восток и Азию, после выхода на новый рынок показатель продолжит расти.

Он подчеркнул, что компания "будет рада открыть для российского зрителя иранский кинематограф, а для иранского - российский", и выразил уверенность, что такое "сотрудничество обречено на успех".