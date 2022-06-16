Лидеры Франции, Германии и Италии прибыли в Киев

Французский лидер Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги прибыли с визитом в Киев, сообщает издание Франс Пресс.

Главы трех государств добирались до украинской столицы на поезде. В агентстве добавили, что лидеры стран в настоящее время находятся в Ирпене, пригороде Киева.

"Мы проведем встречу с президентом Зеленским, как только прибудем на место военных действий, а также ряд других встреч", - заявил Макрон в эфире французского телеканала BFMTV.

Канцелярии лидеров стран не анонсировали визит из соображений безопасности.

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив в своем Telegram-канале сообщил, что одна из целей визита в Киев Шольца, Макрона и Драги - вернуть Украину к переговорному процессу.

"По моей информации, Макрон, Шольц и Драги везут нам кандидатство в ЕС и… просьбу вернуться в переговорный процесс с Россией", - написал Андрусив.

По его словам, европейские коллеги "привезли кандидатство в ЕС".

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, для Европы к настоящему времени украинская ситуация стала куда более дорогой, чем изначально предполагали власти стран-лидеров ЕС.



"Относительно того, что они видят, есть предположение, что цена украинских событий со стороны Европы оказывается выше, чем они ожидали. Причем речь идет о существенно более высокой цене, которую приходится платить европейским странам за свои решения", - пояснил он.



"Я думаю, сейчас у них появился интерес к тому, чтобы начать прощупывать почву на предмет достижения каких-то новых договоренностей по заморозке конфликта. Они пытаются представить себе конфигурацию этих договоренностей, отсюда и тройной визит в Киев для переговоров с Зеленским", - сказал Михаил Ремизов.



В то же время Европа по-прежнему не готова даже обсуждать с Россией вопросы территорий. "Причем они не хотят говорить ни о чем, включая Крым. Де-факто речь идет только о желании Европы достичь перемирия. Это изменение позиции Европы несет для нас только стратегические риски, а не стратегические возможности на данном этапе", - предупредил политолог.