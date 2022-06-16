В России выявили еще 3 326 случаев коронавируса

16 июн. 11:48

За минувшие сутки в России выявили 3 326 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 270, в Санкт-Петербурге - 234, в Подмосковье - 190. В Краснодарском крае - 72, в Ставропольском крае - 51, в Крыму - 36, в Дагестане - 6, в Кабардино-Балкарии - 7, в Адыгее - 2, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 6, в Ингушетии - 4, в Северной Осетии - 2.

Общее число инфицированных в России достигло 18 388 424.

Госпитализированы за сутки 1 422 человека. Выздоровели - 4 699 пациентов, за все время - 17 810 796.

Умерли за сутки 67 человек, с начала пандемии - 380 270.