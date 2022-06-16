Армения не собирается закрывать границу с Грузией из-за оспы обезьян

16 июн. 11:42

Армения не рассматривает вопрос о закрытии границы с Грузией из-за зарегистрированного там первого случая оспы обезьян, рассказала руководитель отдела эпидемиологии Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава РА Лусине Паронян.

"Закрытие границы с Грузией пока не обсуждается. В ряде стран Европы также выявлены случаи заболевания, ни в одной из них не были введены какие-либо ограничения", - цитирует ее Sputnik Армения.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения пока также не выдвигала предложений по ограничению путешествий.