Силуанов озвучил идею пересадить чиновников на "Лады"

16 июн. 11:36

Государству стоит работать над тем, чтобы оказывать помощь бизнесу в реализации товаров, в числе вариантов можно рассмотреть и выдачу "Лад" в качестве служебных авто для чиновников, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии ПМЭФ-2022 "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры".

Он уточнил, что часть рисков, которые угрожают бизнесу, должно взять на себя государство. "Возможно, на начальных стадиях, где-то просубсидировать процентные ставки, дать уверенность в сбыте продукции, минимальную доходность гарантировать. Вот в этом ключе бюджет и должен сейчас помогать", - цитирует главу Минфина РИА Новости.

По его словам, это относится и к рискам по реализации этих товаров - государство должно обеспечивать спрос на выпускаемые товары, чтобы предприятие было устойчивым, у него были перспективы.

Глава комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров спросил, готово ли государство покупать товары, которые будут не востребованы.

"Если мы пересадим работников государственных на "Лады", - пояснил Силуанов.