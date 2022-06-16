16 июн. 11:27

ЗАГ: Жители Киргизии возмущены возведением биолабораторий в Казахстане

Акция протеста против строительства биолаборатории в казахстанском городе Кордай проходит в бишкекском сквере имени Максима Горького.

Как сообщает Sputnik Кыргызтан, в митинге участвуют десятки человек с плакатами "Нет биолабораториям США у границ Киргизии", "Остановить строительство биолаборатории в Кордае — у наших границ".

Участники акции выступают против появления лаборатории в Казахстане, объясняя это тем, что она будет находиться недалеко от киргизской границы, а Бишкек будет располагаться в 80 км от биолаборатории.

Объект планируется запустить в конце 2025 года. Согласно документам, "лаборатория BSL-4 и подземное хранилище для коллекции опасных и особо опасных штаммов" будет находиться в поселке Гвардейском Жамбылской области.