Маски скоро отменят в общественном транспорте в Грузии

16 июн. 11:21

Ездить без маски в общественном транспорте в Грузии можно будет с 20 июня, сообщила замминистра здравоохранения страны Тамар Габуния.

По ее словам, такое решение было принято благодаря стабилизации эпидемиологической ситуации в Грузии - скорость распространения коронавируса стала резко снижаться с февраля.

"Соблюдать рекомендацию о ношении маски важно тем людям, у которых хронические заболевания. Ношение маски останется обязательным только в медицинских учреждениях", - цитирует Габуния Sputnik Грузия.