Египет оценил вкус ставропольских хлеба и баранины

16 июн. 11:15

Власти Ставропольского края будут наращивать торговый оборот с Египтом, в том числе в части экспорта сельскохозяйственной продукции, - сообщает пресс-служба губернатора региона Владимира Владимирова по итогам его обсуждения на ПМЭФ развития торгово-экономического сотрудничества с министром торговли и промышленности Египта Невин Гамеа и чрезвычайным и полномочным послом Египта в РФ Назихом Эльнаггари.

"В регионе есть целый спектр направлений для дальнейшего расширения делового партнерства. Одним из них, в частности, является экспорт баранины - Ставрополье обладает значительным производственным потенциалом в этой подотрасли", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В ближайшие годы объем экспорта баранины может возрасти в несколько раз от нынешнего уровня, который составляет около 5 тыс т в год. Также Невин Гамеа проявил большой интерес к дальнейшим поставкам ставропольского зерна, - отмечается в пресс-релизе.